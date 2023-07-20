Following is the Lakeville Police Department report for the week of July 2-8, 2023.
kA 4=2DDlQAaQm\ p EC277:4 DE@A[ 2E `edE9 2?5 !:=@E z?@3[ 7@F?5 E96 be\J62C\@=5 >2=6 5C:G6C :>A2:C65] w6 72:=65 7:6=5 D@3C:6EJ E6DED 2?5 E6DE65 2 ]_g 367@C6 36:?8 2CC6DE65 7@C E9:C5\568C66 s(x] kDA2? 4=2DDlQpAA=6\4@?G6CE65\DA246Qm k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQAaQm\ ~77:46CD H6C6 5:DA2E4965 E@ 2 5@>6DE:4 2?5 2 EC277:4 DE@A H2D :?:E:2E65 @? 2 G69:4=6 =62G:?8 E96 C6D:56?46] %96 DFDA64E 5C:G6C[ 2 be\J62C\@=5 >2=6[ H2D 9:89=J :?E@I:42E65 2?5 F=E:>2E6=J 2CC6DE65 7@C D64@?5\568C66 s(x C67FD2= 2?5 5@>6DE:4 2DD2F=E]k^Am
kA 4=2DDlQAaQm\ %967E @7 2 42E2=JE:4 4@?G6CE6C H2D C6A@CE65 2E a_))) s@55 q@F=6G2C5] kDA2? 4=2DDlQpAA=6\4@?G6CE65\DA246Qm k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQAaQm\ #6DA@?5:?8 E@ 2 5C:G:?8 4@>A=2:?E @7 2 ECF4< 2== @G6C E96 C@25H2JD[ @77:46CD =@42E65 E96 DFDA64E G69:4=6 @? a_a?5 $EC66E (6DE 2?5 2CC6DE65 2 b`\J62C\@=5 >2=6 27E6C 96 E6DE65 2 ]bb qpr]kDA2? 4=2DDlQpAA=6\4@?G6CE65\DA246Qm k^DA2?m w6 H2D 492C865 H:E9 E9:C5\568C66 s(x[ A@DD6DD 7C2F5F=6?E=J 2=E6C65 5C:G6C’D =:46?D6[ 5C:G:?8 H:E9@FE 2 G2=:5 =:46?D6[ 2?5 @A6? 3@EE=6]k^Am
kA 4=2DDlQAaQm\ '2?52=:D> H2D C6A@CE65 2E E96 3@2E =2?5:?8 2E `h))) yF?@ %C2:=] vC277:E: @? E96 2DA92=E H2D @3D6CG65] kDA2? 4=2DDlQpAA=6\4@?G6CE65\DA246Qm k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQAaQm\ |2:= E967E H2D C6A@CE65 2E `g))) xC@?DE@?6 (2J]k^Am
kA 4=2DDlQAaQm\ %967E H2D C6A@CE65 2E h))) a`fE9 $EC66E (6DE] $6G6C2= H@@56? A2==6ED[ G2=F65 2E @G6C S`[___[ H6C6 DE@=6?] kDA2? 4=2DDlQpAA=6\4@?G6CE65\DA246Qm k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQAaQm\ ~77:46CD C6DA@?565 E@ 2 C6A@CE @7 2 5F>ADE6C 7:C6 2E a_))) s@55 q@F=6G2C5] &A@? 2CC:G2=[ D>@=56C:?8 5:D42C565 7:C6H@C<D H6C6 7@F?5 :? 2 5F>ADE6C] {2<6G:==6 7:C67:89E6CD 6IE:?8F:D965 E96 7:C6 2?5 E96C6 H2D ?@ 52>286 ?@E65]k^Am
kA 4=2DDlQAaQm\ qFC8=2CJ H2D C6A@CE65 2E a_))) x36I pG6?F6]kDA2? 4=2DDlQpAA=6\4@?G6CE65\DA246Qm k^DA2?m p 3:4J4=6 H2D DE@=6? 7C@> 2 82C286] kDA2? 4=2DDlQpAA=6\4@?G6CE65\DA246Qm k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQAaQm\ ~77:46CD C6DA@?565 E@ 2 H62A@?D 42== 2E f)) #@>6@ sC:G6 2?5 2CC6DE65 2 ac\J62C\@=5 >2=6 2?5 2 ab\J62C\@=5 >2=6 7@C C64<=6DD 5:D492C86 @7 2 7:C62C>]k^Am
kA 4=2DDlQAaQm\ %967E H2D C6A@CE65 2E a`))) w@=J@<6 pG6]kDA2? 4=2DDlQpAA=6\4@?G6CE65\DA246Qm k^DA2?m p? 6?4=@D65 EC2:=6C H2D 3C@<6? :?E@ 2?5 2 Sa[___ A:646 @7 6BF:A>6?E H2D DE@=6?]kDA2? 4=2DDlQpAA=6\4@?G6CE65\DA246Qm k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQAaQm\ uC2F5 H2D C6A@CE65 27E6C 2 G:4E:> D6?E A9@E@D @7 9:>D6=7 E@ 2? F?<?@H? DFDA64E G:2 D@4:2= >65:2]kDA2? 4=2DDlQpAA=6\4@?G6CE65\DA246Qm k^DA2?m %96 DFDA64E E96? 56>2?565 Sa[d__ 7@C E96 A9@E@D ?@E E@ 36 AF3=:D965 @?=:?6] kDA2? 4=2DDlQpAA=6\4@?G6CE65\DA246Qm k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQAaQm\ !2EC@= C6DA@?565 E@ 2 EC277:4 244:56?E E92E @44FCC65 2E `fhE9 $EC66E 2?5 !:=@E z?@3 #@25] p 42C DECF4< 2 3:4J4=:DE :? E96 4C@DDH2=<] %96 3:4J4=:DE H2D 6G2=F2E65 3J >65:4D 2?5 C6=62D65 H:E9 >:?@C :?;FC:6D]k^Am
kA 4=2DDlQAaQm\ ~77:46CD C6DA@?565 E@ 2 5@>6DE:4 42== 2?5 F=E:>2E6=J 2CC6DE65 2 be\J62C\@=5 >2=6 7@C 5@>6DE:4 DEC2?8F=2E:@?[ 7@FCE9\568C66 2DD2F=E[ 2EE6>AE E@ 5:D2C> 2? @77:46C[ 76=@? :? A@DD6DD:@? @7 2 92?58F?[ 8C@DD >:D56>62?@C @3DECF4E:@?[ 2?5 5@>6DE:4 2DD2F=E]k^Am
kA 4=2DDlQAaQm\ p E967E 7C@> 2 >@E@C G69:4=6 H2D C6A@CE65 2E ``))) `fgE9 $E] (] $6G6C2= :E6>D[ :?4=F5:?8 4C65:E 42C5D[ H6C6 DE@=6?]kDA2? 4=2DDlQpAA=6\4@?G6CE65\DA246Qm k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQAaQm\ #6DA@?5:?8 E@ 2 5C:G:?8 4@>A=2:?E[ A2EC@= =@42E65 2?5 2CC6DE65 2 b_\J62C\@=5 >2=6 5C:G6C[ 2E r652C pG6?F6 2?5 `h_E9 $EC66E (6DE[ 7@C D64@?5\568C66 s(x 27E6C 96 E6DE65 2 ]bb qpr]k^Am
Post a comment as anonymous
Report
Watch this discussion.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.