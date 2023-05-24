Old buildings at Diffley and 13 would be razed
Redevelopment is proposed for a blighted Burnsville corner that has frustrated area residents and city officials for years.
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