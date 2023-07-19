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Klapprich Park and Field was the focus of a recent community open house hosted by Wayzata city staff. The July 11 gathering invited residents to the park’s warming house to review and provide input on two high level concept plan drawings which detailed a list of potential improvements. (Sun photo by Jason Jenkins)

Potential improvements include a walking loop, stairs and relocated playground

A list of potential improvements to Klapprich Park and Field was the focus of a recent community open house hosted by Wayzata city staff.

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Klapprich Park and Field in Wayzata. (Sun photo by Jason Jenkins)
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One of the two concept plans for Klapprich Park and Field in Wayzata. (Submitted image - WSB design)
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One of the two concept plans for Klapprich Park and Field in Wayzata. (Submitted image - WSB design)
  

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