Potential improvements include a walking loop, stairs and relocated playground
A list of potential improvements to Klapprich Park and Field was the focus of a recent community open house hosted by Wayzata city staff.
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