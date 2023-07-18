Over a hundred women dressed in black and white clothing pop into the Mosaic Venue in Minneapolis. People take photos in front of a spray of balloons and grab snacks off a long charcuterie table. Black women wear white. White women wear black. Everyone gets a bag with some local business swag. After connecting with old friends and meeting new ones, the group settles into chairs.

Why are they here? July 12 was the fourth annual Black & White Affair put on by Let Go Let Flow, a business owned by Robbinsdale’s Chaz Sandifer.

  

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