Sunday, May 7
- 9400 block of Dunkirk Lane — A 60-year-old female was cited for shoplifting at the listed location.
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