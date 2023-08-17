Dayton posting for recreation programs specialist

At the Aug. 8 Dayton City Council meeting, the council agreed to post for a part-time recreation programs specialist position to work on community programming.
Also, the Council approved improvements to the dugout at McNeil Fields.
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