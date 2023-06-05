Long-time Upsala resident and former member of the Upsala School Board, Bill Krivanek, took advantage of the opportunity to address the Board at its meeting, Wednesday, May 24. He began by speaking about the coming referendum.
“I hope the Board gets out to sell the referendum this time around,” said Krivanek. “A whole lot of folks have negative feelings and we need to change their minds.”
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