6th Grade - A Honor Roll - Term 1 - Salk Middle School
Anne Aaron, Lily Adams, Zabida Ahmed, Tyler Blomquist, Luke Brittan, Lincoln Byman, Gunnar Cameron, Colin Connolly, Shiaflyn Cooper, Blake Curti, Landen Dalton-Stanley, Lyllian Delaney, Grace Dmytruk, Kallie DoBrava, Ali Duax, Anna Dwyer, Natalie Dwyer, Chase Glasoe, Natalie Glew, Taylor Gunderson, Audrey Haas, Samim Halim, Madeline Hancock, Kellan Hauwiller, Colton Hoffman, Robert Hora, Riley Hora, Katherine Horner, Clara Johnson, Josiah Johnson, Cameron Jones, Mamie Khan, Olivia Kramer, Miles Krauth, Mya Kusch, Ashton Laddusaw, Awilda Langanki-Ortiz, Lillian Leistico, Amelia Leither, Caroline Leither, Lauren Lipski, Oluwatosin Makinde, Bennett Masey, Makena Mbuba, Arielle McIntosh, Grace Meier, Caleb Miller, Sophie Mitchell, McKenna Mix, Avery Mros, Natalie Oliver, Olivia Oliver, Ava Osterman, Owen Ostmoe, Zachary Paradise, Aiden Petersen, Shayan Rahman, Nathan Rahn, Ella Rajib, Logan Rustad, Owen Rusterholtz, Logan Samek, Anni Sarkinen, Cadyn Schrempp, Sebastian Schwartz, Carlee Shenkle, Yauheni Shpak, Mardhav Shriram, Elizabeth Simon, Victoria Skoog, Cameron Starry, Owen Stockman, Robert Stoltz, Isabella Stueber, Riley Theisen, Adelynn Tribon, Aiden Weicht, Molly Wesolowski, Cade Wharton, Lyla Wilson, Cale Wornson, Quinton Wuollet
6th Grade - B Honor Roll - Term 1 - Salk Middle School
Katsiaryna Aliakseichyk, Taylor Anderson, Dylan Arneson, Maizie Baade, Milan Brown, London Brown, Ava Cardinal, Jackson Carlson, Anthony Czyson, Connor Danielson, Emma Dehn, Lauren DeLara, Jackson Deluca, Alexander Ebert, Jaiden Ekdahl, Aidan Ekey, Jacob Fausch, Kylie-Darlene Fru-Mambo, Gavin Golebiowski, Brielle Hawkinson, Carsten Hidde, Ethan Hike, Ridley Holland, Vivian Hustvedt, Brecken Johnson, Jerrick Jones, Mawata Komara, Lucius Milliman, Milkahlyne Muriithi, Easton Paynter, Nick Puckett, Joseph Robeck, Austin Russeth, Annika Schultz, Finnigan Schultz, Samuel Sether, Wyatt Skogquist, Makena Steinke, Walker Swanson, Savannah Tostenrud, Jackson Tripp, Chance Vang, Jadison Willey
7th Grade - A Honor Roll - Term 1 - Salk Middle School
Steve Abalo, Osasenaga Aganmwonyi, Owen Anderson, Ajibike Anjorin, Hannah Arika, Lobga Asan, Sema Asan, Lily Backman, Vincent Baker, Jack Bauer, Carly Bauer, Magdalen Beaudry, Alexandra Belair, Andrew Bliss, Jackson Boll, Noah Boswell, Abbigail Bownes, Gavin Brandt, Hayden Burckhardt, Olivia Chandler, Nolan Cramer, Matthew Denn, Hassan Diebkile, Houssein Diebkile, Noah Dmytruk, Thane DoBrava, Mackenzie Dolata, Katherine Ehlers, Ella Farber, Conner Fisher, Dominic Flahave, Alyssa Fleahman, Hailey Flynn, Carley Frank, Katelyn Gregory, Matisse Hahn, Zuhair Hassan, Lauren Havemeier, Addison Hemmer, Benjamin Herbert, Lainey Hilyar, Samantha Hofstede, Kylah Holte, Scarlett Hough, Tori Houghton, Ronald Hustvedt, Kyle Ibister, Dothan Ijadimbola, Layla Johnson, Olanrewaju Johnson, Sunalee Johnson, Bianca Johnstun, Ava Kallunki, Sydney Keckeisen, Riley Kerber, Oliver Keskey, Tyler Kostreba, Adeteniola Kotila, Logan Kowalkowski, Christine Kpehe, Noah Lambertz, Grace Larson, Wesley Lehmann, Landon Marsh, Addisyn Mears, Jude Melland, Ryan Michalak, Kiaya Mikrut, Oluwatosin Olasanmi, Elsie Ostmoe, Kaelyn Pascuzzi, Luke Patraw, Annamarie Paulson, Makayla Petz, Audrina Pilon, Taylor Remiger, Jillian Roberts, Benjamin Rogers, Xander Schmig, Layla Schroeder, Dean Scott, Chase Sheldon, Kyle Sherratt, Ryan Sherratt, William Simmons, Avery Skogquist, Bruce Smith, Payten St Aubin, Kennedy Stanislowski, Charles Swedberg, Ian Sydow, Cole Tabler, Joanna Talso, Justin Tran, Olivia Utley, Marissa Vang, Ellie Vangerud, Cara Wallace, Riley Whitaker, Nicole Williams, Gabriel Wuollet, Lydia Xiong
7th Grade - B Honor Roll - Term 1 - Salk Middle School
Ayooluwapo Adekunle, Elena Arroyo, Elrad Asante, Owen Bassett, McLain Bengtson, Chloe Berg, Alicia Bosire, William Boudinot, Ethan Cameron, Grant Carlson, Kate Casey, Addison Chiodo, Maxwell Churchill, Olin Cihlar, Beck Cleaveland, Cole Curti, Megan Dahlstrom, Reece Erickson, Carter Fellows, Ella Fransen, Addison Frost, Sean Grenier, Michael Haapala, Sadie Hemmelgarn, Alexander Jensen, Julia Klein, Katie Koblas, Trevor Kpahn, Tristan Kriech, Amanni Kuhl, Charles Lloyd, Isabella Lopez, Morgan Maves, Jose McCauley, Keliah McKeehan, Micah Mix, Grayson Motzko, Jett Murray, John Nagbe, Rhoda Oyeneyin, Benjamin Panko, Dylan Ramert, Sawyer Rodman, Henry Rosenthal, Amy Ryan, Jadd Sadeddin, Casson Seme, Colton Sether, Macy Shearer, Brody Thompson, Adelyn Vinge, Lucas Vinje, Dominic Webster, Dillon Xiong
8th Grade - A Honor Roll - Term 1 - Salk Middle School
Daylen Agosto, Velada Akhaphong, Kassandra Balabon, Erica Bauer, Henry Bergstrom, Alexander Bisek, Matthew Bliss, Elizabeth Boadu, Katana Bouathong, Sydney Brown, Kendra Cardinal, Brooklyn Cellette, Zachary Charboneau, Madison Cloud, Dylan Corraya, Lucas Dahlberg, Zander Davis, Audrey Day, Cody Edman, Molly Felgate, Rick Flaws, Jack Gangl, Adams Gbadamosi, Mya Glaser, Carter Glasoe, Keeghan Goins, Abagail Hansen, Caleb Heath, Chloe Hedin, Keylee Helland, Evangeline Hendershott, Madison Herman, Kiana Hilary, Tyler Hill, Gus Hjort, Liliana Hoard, Avery Hofstede, Samantha Huewe, James Hunt, Abby Huselid, Karlina Jacobson, Lamasajor Jalloh, Najib Jama, Sajja Johnson, Andrea Jones, Colby Kanenwisher, Mariah Keck, Tessa Kovar, Melody Kpahn, Bryce Kraft, Elizabeth Kubicka, Hannah Leko, Duaja Ly, Paityn Matson, Andrew McClurg, Finley Mortenson, Vincent Muriithi, Joseph Murphy, Anna Murphy, Noelle Mwaga, Holly Narr, Ava Nelson, Isabel Ochieng, Brooke Olawsky, Simon Olson, Lillian Osterman, Yvan Oyagi, Kai Paulsen, Aaron Pederson, Camryn Peterson, Madeleine Peterson, Sophie Quesenberry, Ethan Rajib, Allison Rekstad, Elizabeth Rosenthal, Samantha Rudolph, Paige Ryan, Hawa Sackor, Kalie Schwake, Alexandria Schwartz, Amelia Schwieters, Preston Simon, Maxwell Spanier, Taylor Spanier, MyaJae Speller, Cole Starry, Evan Stoltman, Ashley Stoltz, Cora Swanson, Myles Thompson, Reese Thunell, Scarlett Tritabaugh, Cassius VanAvery, Elissa Vasseur, Anna Voigt, Gaia Vue, Julia Werner, Annabelle Wesolowski, Owen Westberg, Jaelyn Wharton, Zachary Whitaker, Faith Wilkinson, Lillianna Yang, Lengxing Yang, Natilie Zimski
8th Grade - B Honor Roll - Term 1 - Salk Middle School
Morgan Backlin, Zachary Bowen, Savannah Brown, Bennett Christian, Jacob Christian, Julian Dixon, Tiana DoBrava, Grant DoBrava, Libby Dreesen, Alexander Dukatz, Charlize Dusosky, Jackson Ebner, Olivia Filas, Colin Flander, Patrick Fokum, Aidan Hughes, Drew Johnson, Ishmael Kamara, Kevin Krueger, Robert Lloyd, Liam Marsh, Kolvin Mayer, Nicholas Mehrman, Cameron Mielke, Hannah Minke, Wyatt Mueller, Landon Nesheim, Maxwell Nordquist, Katherine Oliveira, Kathryn Peterson, Brooke Rocheford, Braden Schmertman, Joshua Shade, Sophia Stelmach, Virsaviya Strelchuk, Royce Tolbert, Kendall Trost, Emma Weicht, Mason West, James Williams, Jordan Williams, Owen Wright, Aline Yan
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